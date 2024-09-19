19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
MOSSAD siber saldırı için paravan şirket mi kurdu?

MOSSAD siber saldırı için paravan şirket mi kurdu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2024 01:40
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülen BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği anlaşıldı. A Haber canlı yayınında firmanın mali verilerini paylaşan gazeteci Gaffar Yakınca, "Bu firmanın 8 milyon Euro ciro, 670 bin Euro kar etmiş." dedi. Firmanın duran varlıklarının değerinin 5 bin Euro olduğunu belirten Yakınca, "5 bin Euro'ya 3 bilgisayar alırsınız, daha enteresan bir şey söyleyeceğim, bu firmanın çalışan sayısı bir. Belli ki bu MOSSAD'ın paravan şirketi. Bir paravan şirket kurulmuş sipariş onun üzerinden yönlendirilmiş ve bu şirkette elinde olduğundan içine patlayıcıları koymuş." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MOSSAD siber saldırı için paravan şirket mi kurdu?
MOSSAD siber saldırı için paravan şirket mi kurdu?
İşte teröristbaşı Gülen’in son hali!
İşte teröristbaşı Gülen’in son hali!
Narin’in katili kim? Silinen mesajlar, çelişkili ifadeler...
Narin'in katili kim? Silinen mesajlar, çelişkili ifadeler...
Teknolojik savaşlar yaklaşıyor mu?
Teknolojik savaşlar yaklaşıyor mu?
Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Telefonlarımız saatli bombaya dönüşebilir
Telefonlarımız saatli bombaya dönüşebilir
Başkan Erdoğan’dan anayasa açıklaması
Başkan Erdoğan’dan anayasa açıklaması
İşte sır cinayetlerin çözüldüğü yer
İşte sır cinayetlerin çözüldüğü yer
MOSSAD’a casusluk davasında karar
MOSSAD'a casusluk davasında karar
İnsanlarda akıllı cihaz korkusu
İnsanlarda akıllı cihaz korkusu
İsrail hangi çağrı cihazlarını patlattı?
İsrail hangi çağrı cihazlarını patlattı?
Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü
Daha Fazla Video Göster