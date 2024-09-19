19 Eylül 2024, Perşembe
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MOSSAD siber saldırı için paravan şirket mi kurdu?
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülen BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği anlaşıldı. A Haber canlı yayınında firmanın mali verilerini paylaşan gazeteci Gaffar Yakınca, "Bu firmanın 8 milyon Euro ciro, 670 bin Euro kar etmiş." dedi. Firmanın duran varlıklarının değerinin 5 bin Euro olduğunu belirten Yakınca, "5 bin Euro'ya 3 bilgisayar alırsınız, daha enteresan bir şey söyleyeceğim, bu firmanın çalışan sayısı bir. Belli ki bu MOSSAD'ın paravan şirketi. Bir paravan şirket kurulmuş sipariş onun üzerinden yönlendirilmiş ve bu şirkette elinde olduğundan içine patlayıcıları koymuş." ifadelerini kullandı.