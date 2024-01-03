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MOSSAD casusları sorguda! İsrail istihbaratına 8 ilde yapılan operasyonun şifreleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 12:51
MİT'in İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda, MOSSADadına 'casusluk' yaptığı öne sürülen 34 şüpheli yakalandı. Casuslar şu anda sorguda. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
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