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MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı! Kişi ve şirketleri tehdit ettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 17:45
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. MOSSAD operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 7 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. İşte detaylar...
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