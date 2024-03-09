MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı! Kişi ve şirketleri tehdit ettiler

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. MOSSAD operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 7 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. İşte detaylar...

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