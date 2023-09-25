Mossad ajanından korkunç itiraflar

MİT tarafından geçtiğimiz mayısta İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanan ve Mossad'a çalıştığı tespit edilen özel dedektif Selçuk Küçükkaya, savcılıkta Mossad için çalıştığını itiraf etti. Mossad'ın hedefindeki Arap uyruklu kişileri takip ederek bilgi topladığını anlatan Küççükaya, Avrupa'nın 10 farklı şehrinde 11 kez Mossad yöneticileriyle yüz yüze görüştüğünü ve hazırladığı raporları para karşılığında verdiğini söyledi.

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