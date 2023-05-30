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Moskova’ya İHA’lı saldırı! Rusya: Ukrayna’nın tüm İHA’ları etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 11:04
Rusya Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Kiev, Moskova'ya İHA'larla saldırı yaptı. Bakanlık tüm İHA’ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detayları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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