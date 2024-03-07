Moskova'dan NATO tatbikatına tepki: Rusya ile çatışma provası gibi görünüyor

Rusya'dan, NATO'nun Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri tatbikata ilişkin açıklama geldi, "Tatbikat Rusya ile silahlı bir çatışmanın provası gibi görünüyor" denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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