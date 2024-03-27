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Moskova’daki terör saldırış! Rusya 3 ülkeyi suçladı!

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.03.2024 16:41
Güncelleme:27.03.2024 16:43
Rusya iç istihbarat servisine göre Moskova'daki terör saldırısının ardında Ukrayna, ABD ve İngiltere var.  A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan detayları aktardı.
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