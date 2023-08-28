Moskova'da kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor. Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Rus basınına göre Fidan'ın görüşmeleri İstanbul'da tahıl zirvesini netleştirecek. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN