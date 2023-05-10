10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Moskova'da kritik dörtlü zirve

Moskova'da kritik dörtlü zirve

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2023 09:00
Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yapılacak olan 4'lü zirve bugün. Moskova'da yapılacak 4'lü zirvede ilişkilerin normalleşmesi adına görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!
Dünyanın gözü İstanbul’da! Kritik zirve
Dünyanın gözü İstanbul'da! Kritik zirve
Moskova’da kritik dörtlü zirve
Moskova'da kritik dörtlü zirve
1 yılda küllerinden doğdu!
1 yılda küllerinden doğdu!
AK Parti gençler için dev adımlar attı
AK Parti gençler için dev adımlar attı
HDP mitingi sonrası polise saldırı
HDP mitingi sonrası polise saldırı
CHP’lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı
CHP'lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı
Erdoğan yaralı isimlerle telefonda görüştü
Erdoğan yaralı isimlerle telefonda görüştü
İşte HDP ile Kılıçdaroğlu’nun anlaşması!
İşte HDP ile Kılıçdaroğlu'nun anlaşması!
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı için karar!
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı için karar!
Depremzede öğrenciye ek kontenjan
Depremzede öğrenciye ek kontenjan
Almanya’nın kararı katılımı etkiledi mi?
Almanya'nın kararı katılımı etkiledi mi?
Daha Fazla Video Göster