17 Mart 2023, Cuma
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Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi! Suriye zirvesi neden ertelendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek olan Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme ve bölgesel konuların ele alınacağı 4'lü toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının yeni tarihi açıklanmadı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.