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Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları görüştü

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 15:31
Rusya'nın başkenti Moskova, kritik bir zirveye daha ev sahipliği yaptı. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, dörtlü zirvede bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Terörle mücadelede işbirliğinin gerektiğini vurguladık.” dedi. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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