10 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları görüştü
Rusya'nın başkenti Moskova, kritik bir zirveye daha ev sahipliği yaptı. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, dörtlü zirvede bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Terörle mücadelede işbirliğinin gerektiğini vurguladık.” dedi. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.