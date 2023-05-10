Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları görüştü

Rusya'nın başkenti Moskova, kritik bir zirveye daha ev sahipliği yaptı. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, dörtlü zirvede bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Terörle mücadelede işbirliğinin gerektiğini vurguladık.” dedi. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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