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Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’nin bakan yardımcıları buluşuyor

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 09:35
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantı bugün Moskova'da yapılacak. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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