Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’nin bakan yardımcıları buluşuyor

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantı bugün Moskova'da yapılacak. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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