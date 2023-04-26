26 Nisan 2023, Çarşamba
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Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar’dan önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'daki 4’lü zirvenin ardından toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, “Moskova'daki toplantı olumlu bir atmosferde geçti. Bölgede barış ve istikrar için ciddi katkılar sağlayacak. Bölgeye barış, istikrar ve huzur gelmesi için çalışıyoruz. Terör belasından kurtulmak için gayret gösteriyoruz. Moskova'da yaptığımız görüşmeler faydalı ve olumlu oldu. Mültecilerin güvenli dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı paylaştık.” dedi.