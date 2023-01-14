14 Ocak 2023, Cumartesi
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Modern harp teknolojisi: İnsansız ordu! Türkiye insansız teknolojide çıtayı yükseltiyor
İnsansız hava, kara ve deniz araçlarıyla bu alanda lider ülkelerden biri olan Türkiye, bu unvanı insansız ordu ile bir üst seviyeye çıkaracak. İnsansız platformların birbirine entegre edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin insansız ordusu, düzenli ordu gibi görev yapacak. İnsansız araçlar ortak operasyonlara da çıkacak.