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Mobilyacılar sitesinde çarpıcı görüntü! Su seviyesi böyle görüntülendi

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 10:29
Megakent İstanbul'un batısını sel vurdu. İki vatandaşımız hayatını hayatını kaybetti. A Haber ekipleri selin ilk anından bu yana sahadaydı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşte ortaya çıkan korkunç manzara...
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