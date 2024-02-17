Mobil su ve atıksu analiz laboratuvarı! A Haber görüntüledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Erzincan'daki toprak kaymasını mobil su ve atıksu analiz laboratuvarı ile sürekli takip ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Çevre Denetim Daire Başkanı Ecevit Akgün anlattı.

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