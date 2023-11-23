23 Kasım 2023, Perşembe
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MMU KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu! 27 Aralık'ta havalanacak | F-16 ve Eurofighter alımında son durum ne? MSB'den flaş açıklamalar
Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin planlandığı duyuruldu. Bakanlık F-16 ve Eurofighter uçaklarının alımına ilişkin de açıklama yaptı. Bu yıl 110 teröristin teslim olduğu bildirilirken, 1 Ocak'tan bu yana 1927 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.