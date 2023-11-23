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MMU KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu! 27 Aralık'ta havalanacak | F-16 ve Eurofighter alımında son durum ne? MSB'den flaş açıklamalar

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Giriş: 23.11.2023 12:24
Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin planlandığı duyuruldu. Bakanlık F-16 ve Eurofighter uçaklarının alımına ilişkin de açıklama yaptı. Bu yıl 110 teröristin teslim olduğu bildirilirken, 1 Ocak'tan bu yana 1927 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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