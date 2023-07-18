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MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

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Giriş: 18.07.2023 12:06
Ankara Kayaş'ta bulunan MKE'ye ait kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
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