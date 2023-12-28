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MİT’ten Suriye’ye nokta operasyon! PKK/YPG’nin sorumlusu Eymen Coli öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 10:55
Güncelleme:28.12.2023 10:57
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yapılan operasyon sonucu Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlulardan Eymen Coli'nin öldürüldüğü belirtildi. İşte detaylar...
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