MİT’ten Suriye’ye nokta operasyon! PKK/YPG’nin sorumlusu Eymen Coli öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yapılan operasyon sonucu Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlulardan Eymen Coli'nin öldürüldüğü belirtildi. İşte detaylar...

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