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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Söz sorumlu Roj Habur etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 10:09
Son dakika haberleri… MİT, Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK/YAT'ın sözde cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Ciwana Heso'yu etkisiz hale getirdi.
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