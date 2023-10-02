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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu Müzdelif Taşkın öldürüldü

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 10:09
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
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