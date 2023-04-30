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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 30.04.2023 10:49
Son dakika haberi... MİT, PKK/YPG terör örgütünün sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
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