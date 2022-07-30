MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri… MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

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