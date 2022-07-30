30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 10:06
Son dakika haberleri… MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Operasyonun perde arkasında ne var?
Operasyonun perde arkasında ne var?
İşte Nüsret Tebiş’in yok edildiği nokta!
İşte Nüsret Tebiş’in yok edildiği nokta!
Güvenli evi başına yıkıldı!
Güvenli evi başına yıkıldı!
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
Miçotakis’e çok sert tepki!
Miçotakis'e çok sert tepki!
Ordu’da Başkan Erdoğan heyecanı!
Ordu'da Başkan Erdoğan heyecanı!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP’ye bilgi sızdırıyor
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Daha Fazla Video Göster