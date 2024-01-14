14 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 23 terör hedefi imha edildi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 23 terör hedefi imha edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2024 19:39
Güncelleme:14.01.2024 20:09
MİT, Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 23 terör hedefi imha edildi - 1

MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

23 HEDEF İMHA EDİLDİ

MİT Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
MİT kalleş teröristleri işte böyle yok etti!
MİT kalleş teröristleri işte böyle yok etti!
İsrail’in Gazze bombardımanında 100.gün!
İsrail’in Gazze bombardımanında 100.gün!
MİT’in çökerttiği DEAŞ hücresinde İsrail izi!
MİT'in çökerttiği DEAŞ hücresinde İsrail izi!
Suriye ve Irak’ta kim hangi oyunun peşinde?
Suriye ve Irak’ta kim hangi oyunun peşinde?
Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! A Haber muhabiri sınır hattından önemli detayları aktardı
Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! A Haber muhabiri sınır hattından önemli detayları aktardı
Türkiye’ye yönelik terör saldırıları!
Türkiye’ye yönelik terör saldırıları!
Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
İşte havan mermisinin düştüğü nokta
İşte havan mermisinin düştüğü nokta
Alman gazeteden skandal harita
Alman gazeteden skandal harita
İsrail’den Batı Şeria’da yeni baskınlar!
İsrail'den Batı Şeria'da yeni baskınlar!
Dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları!
Dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları!
Daha Fazla Video Göster