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MİT'ten Suriye'de başarılı operasyon! DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş ve 3 terörist yakalandı

DHA
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Giriş: 10.05.2023 22:56
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
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