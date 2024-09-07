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MİT'ten Süleymaniye’de nokta operasyon!

MİT'ten Süleymaniye’de nokta operasyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 21:14
Milli istihbarat teşkilatı, terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık, Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.
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