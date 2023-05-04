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MİT’ten sınır ötesinde nokta operasyon! PKK’nın sözde eğitim sorumlusu yok edildi

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 10:11
Son dakika haberleri… Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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