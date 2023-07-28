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MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

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Giriş: 28.07.2023 09:56
Son dakika haberi... MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.
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