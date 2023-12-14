MİT'ten SİHA ile nokta operasyon! Son bir ayda kaç üst düzey PKK'lı öldürüldü?

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyin SİHA ile önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. Saldırı emirlerini veren yeşil kategoride aranan PKK'lı öldürüldü. Son bir ayda kaç üst düzey PKK'lı öldürüldü? Notları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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