13 Eylül 2021, Pazartesi
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MİT'ten Sakarya'daki patlama hakkında flaş rapor! Havai fişek fabrikasındaki patlama sabotaj mı?
Milli İstihbarat Teşkilatı, Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama hakkında araştırmasını tamamldı. 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin sabotaj iddiaları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından mahkemeye gönderilen cevap yazısıyla yanıt buldu.