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MİT'ten Sakarya'daki patlama hakkında flaş rapor! Havai fişek fabrikasındaki patlama sabotaj mı?

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Giriş: 13.09.2021 16:47
Milli İstihbarat Teşkilatı, Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama hakkında araştırmasını tamamldı. 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin sabotaj iddiaları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından mahkemeye gönderilen cevap yazısıyla yanıt buldu.
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