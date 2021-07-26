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MİT'ten PKK'ya nokta operasyonu

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Giriş: 26.07.2021 10:57
Türkiye'de terörle mücadele tam gaz devam ediyor. MİT'in başarılı operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

Terör elebaşları Türkiye'nin terörle mücadele konusunda izlediği yöntemler karşısında çaresiz kalıyor.

PKK/KCK üyesi sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu Hakan Ateş MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda etkisiz hale getirdi.

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