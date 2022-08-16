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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 09:58
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.
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