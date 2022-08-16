16 Ağustos 2022, Salı
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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan öldürüldü
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.