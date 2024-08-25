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MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi...

MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 12:44
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, Suriye/Kamışlı’da gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.
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