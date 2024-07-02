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MİT'ten PKK'nın İsveç'teki yapılanmasına ağır darbe! Sözde sorumlu Zozan Baransson yakalandı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 02.07.2024 15:45
Son dakika haberine göre MİT, PKK'nın İsveç'teki yapılanmasına darbe vurdu. Örgütün sözde KCK kadın sorumlusu Zozan Baransson Nusaybin'de enselendi.
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