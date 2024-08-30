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MİT'ten PKK'nın bomba uzmanlarına Irak'ta operasyon

MİT'ten PKK'nın bomba uzmanlarına Irak'ta operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 30.08.2024 13:24
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi. İki terörist de patlayıcı hazırlarken öldürüldü. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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