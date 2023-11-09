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MİT'ten nokta operasyonlar! Sınır ötesinde sözde örgüt yöneticileri etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 10:32
Milli İstihbarat Teşkilatı hem Irak'ta hem de Suriye'de düzenlediği nokta operasyonlarla birlikte terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurdu. 2023 yılında onlarca teröristi etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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