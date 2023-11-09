MİT'ten nokta operasyonlar! Sınır ötesinde sözde örgüt yöneticileri etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı hem Irak'ta hem de Suriye'de düzenlediği nokta operasyonlarla birlikte terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurdu. 2023 yılında onlarca teröristi etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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