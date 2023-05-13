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MİT'ten nokta operasyon! Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 09:40
Son dakika haberi... MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.
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