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MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ya eleman temin eden terörist öldürüldü

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Giriş: 13.01.2024 12:29
MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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