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MİT'ten nefes kesen operasyon! Teröristlere göz açtırılmıyor

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 12:53
MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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