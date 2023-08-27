MİT'ten nefes kesen operasyon! Teröristlere göz açtırılmıyor

MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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