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Mit'ten Mossad'ın para ağına operasyon! Liridon Rexhepi tutuklandı

Mit'ten Mossad'ın para ağına operasyon! Liridon Rexhepi tutuklandı

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 10:39
Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'a yönelik operasyon düzenlendi. Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Kosovalı Liridon Rexhepi tutuklandı. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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