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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 13:48
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
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