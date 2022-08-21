21 Ağustos 2022, Pazar
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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.