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MİT'ten kaçmaz! Suriye'de 1 bayrak provokatörü daha yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 22:43
Kayseri'deki taciz olayların ardından birçok ilde Suriyelilere karşı nefret eylemleri ve provokasyonlar yaşandı. Ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik alçak bir provokasyon düzenlendi. Yaşananların ardından MİT devreye girdi ve Türk bayrağına saldıran 2 kişi yakalandı. Çalışmalarını yürüten MİT, provokasyonda bulunan 1 kişiyi daha yakaladı.
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Bir bayrak provokatörü daha yakalandı
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