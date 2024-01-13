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MİT'ten Irak'ta PKK/KCK'ya bir darbe daha: Örgüte eleman temin eden Faik Aydın öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 10:25
Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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