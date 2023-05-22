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MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin Gara’da öldürüldü

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 10:18
Son dakika haberi... MİT, PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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