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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 14.11.2023 10:04
Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
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