23 Ağustos 2023, Çarşamba
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MİT'ten Irak sınırının 150 km içerisinde operasyon! Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK'nın, TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 km. içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.