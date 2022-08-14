14 Ağustos 2022, Pazar
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MİT'ten Hakurk ve Metina'da PKK'ya ağır darbe
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk’ta 4, Metina’da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MİT'in PKK'ya yönelik 2022'de düzenlediği özel operasyon sayısı 21'e çıktı.