MİT’ten Gara’da PKK’ya çifte darbe! Operasyonlar ne anlama geliyor?

Milli İstihbarat Teşkilatı son 24 saat içerisinde Irak’ın kuzeyinde yer alan bölücü terör örgütü PKK’nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven’i etkisiz hale getirdi. Peki bu operasyonlar ne anlama geliyor? MİT’in başarılı yurt dışı operasyonları kime ne mesaj veriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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