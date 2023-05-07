07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz etkisiz hale getirildi

MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2023 10:09
Son dakika haberi... MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten Gara’da nokta operasyon!
MİT'ten Gara'da nokta operasyon!
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı
Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?
Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?
Akşener ‘abidik gubidikler’ dedi! Hakaret etti
Akşener ‘abidik gubidikler’ dedi! Hakaret etti
Büyük İstanbul Mitingine ulaşım nasıl olacak?
Büyük İstanbul Mitingine ulaşım nasıl olacak?
CHP mitingde HDPKK bayrağı ve zafer işareti
CHP mitingde HDPKK bayrağı ve zafer işareti
Türkiye’nin Erdoğan’a çok ihtiyacı var
"Türkiye’nin Erdoğan’a çok ihtiyacı var"
Karadeniz doğal gazı için yeni adım
Karadeniz doğal gazı için yeni adım
Yüzyılın mitingi için geri sayım
Yüzyılın mitingi için geri sayım
Başkan Erdoğan’dan Mersin’de açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Mersin'de açıklamalar
CHP’nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko!
CHP'nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko!
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
Daha Fazla Video Göster